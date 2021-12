Groen wil 12 ontwikkelingsprojecten in Antwerpen laten doorlichten: "Stad koos winst boven algemeen belang"

"In Antwerpen heerst een cultuur waarbij projectontwikkelaars betalen voor het maken van een ruimtelijk uitvoeringsplan", stelt voorzitter Meyrem Almaci van Groen in "Terzake" naar aanleiding van het dossier van de slachthuissite. "Dat was in dit geval zo en er zijn er zo nog 12 andere. Onze vraag is heel eenvoudig: in hoeverre speelt het algemeen belang daar elke keer?"