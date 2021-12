Primeur in Bilzen: experiment om lucht in klaslokalen te reinigen in strijd tegen Covid-19

"De voorbije weken moesten 50 klassen in Bilzen sluiten omwille van coronabesmettingen", vertelt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). "Daarom hebben we beslist om iets te doen in de scholen. Vandaag worden 40 toestellen geleverd om de lucht te zuiveren in de klassen van de basisscholen." De stad investeert er 30.000 euro in en wil dat eventueel nog optrekken naar 50.000 euro. "Omdat we de ramen nu niet meer volledig moeten openzetten, kunnen we besparen op de verwarming."