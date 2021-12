Boek dat als kastpoot dient blijkt uniek stuk uit 17e eeuw

“Ik was op bezoek bij een vriendin van mijn vrouw”, begint Luc zijn verhaal. “Ik zag daar onder een kast iets eigenaardigs liggen. Dat bleek een oud boek te zijn en het trok onmiddellijk mijn aandacht.” Luc is namelijk lid van de Heemkundige Kring van Gooik en heeft al wel vaker oud papier, perkament of oude boeken in zijn handen gehad.

De vrouw in kwestie had het boek gevonden tussen het oud papier dat voor de papierophaling op straat lag. “Ik vroeg om het boek te bekijken maar de vrouw zei dat het misschien een probleem kon zijn, want er ontbrak een poot van de kast. Het boek dat ze gevonden had paste er net onder en diende nu al enkele jaren als steun voor de kast.”

