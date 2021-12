Boosterprik al vanaf 4 maanden na laatste inenting met Pfizer of Moderna

De ministers van Volksgezondheid volgen die beslissing. "We weten dat zo'n boostervaccin goed is om het vaccinatieschema echt heel sterk te maken", zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). "We vermoeden dat de bescherming tegen de omikronvariant ook sterker is na een herhalingsdosis. Daarom willen we sneller die booster zetten, om meer mensen sneller goed te beschermen."



Vandenbroucke verwacht dat de inkorting naar 4 maanden ervoor zal zorgen dat het overgrote deel van de volwassen Belgen al tegen eind januari een boosterprik zal hebben gekregen.

"We gaan een stuk sneller vaccineren, maar we verwachten ook dat nog iets meer dan een miljoen Belgen pas in februari en maart een boosterprik zullen krijgen, omdat ze hun tweede dosis nog niet zo lang geleden hebben gehad."