Brakel wil met camera's nagaan of de eekhoornbrug over N8 gebruikt wordt

Camerabeelden zullen dus moeten aantonen of er effectief passage is over de brug. Voor de opvolging van die camerabeelden, wil Brakel een beroep doen op de vzw Natuurpunt en op de Hogeschool Gent. Met beide zijn de contacten lopende: "Natuurpunt heeft de know-how en ook interesse in de materie. We hopen op een snelle uitvoering. Bij de Hogeschool Gent hebben we voorgesteld om er een bachelorproef van te laten maken. Zij gaan intern bekijken of dat mogelijk is," zegt Casieris.