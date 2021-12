Brusselse buurthuizen steunen eenzame mensen tijdens eindejaar  met cadeaupakketten

Ook kregen de bewoners van buurthuis Mellery een thermos met soep. “De soep heb ik liever met brokjes, de brieven ga ik straks op mijn gemak lezen”, vertelt bewoner Pierre Delbaer. “Dit geschenk wordt geapprecieerd, want door corona is het een heel moeilijke periode geweest. Ik heb acht kleinkinderen, maar ik heb ze al twee jaar niet meer gezien. Ik ben te oud om hen rond te rijden, maar ik zou gewoon wat willen lachen met hen. Ik heb ondertussen al drie prikjes gehad, maar ook al ben je gevaccineerd, je kan het virus nog altijd overdragen. Ik neem dus geen risico's en bekijk voorlopig de whatsapp-video's van mijn kleinkinderen in plaats van hen in het echt te ontmoeten.”