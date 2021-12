Brusselse school moet 10.000 euro terugbetalen aan Vlaamse overheid na strijd om schoolrekeningen

"Meestal lukt het om problemen en betwistingen te remediëren zonder dat een stevige financiële sanctie aan de orde is", stelt minister Weyts (N-VA). "Financiële transparantie voor ouders is natuurlijk geen detail in de schoolwerking. Vlaanderen verwacht van scholen dat ze open en duidelijk communiceren over de kosten die ze ouders aanrekenen. Ouders hebben het recht om te weten wat er met hun geld betaald wordt. Dit is essentieel om aan kostenbeheersing te kunnen doen, zeker in het basisonderwijs - dat in principe kosteloos is."

De school kan nog altijd naar de Raad van State of naar een gewone rechtbank trekken.