Coördinator eerstelijnszone Dender over sluiting vaccinatiecentra tijdens feestdagen: "Er is niemand om uit te nodigen"

En die planning en het aantal mensen dat in bepaalde zones nog kan gevaccineerd worden is in iedere eerstelijnszone anders, zegt Remmery. Hij benadrukt hierbij hoe flexibel iedereen binnen de vaccinatiecentra altijd geweest is tijdens de volledige vaccinatieperiode: "Toen de druk verminderde in eerstelijnszone Dender, omdat er toen de boodschap kwam dat we enkel nog 65-plussers dienden te vaccineren, zijn wij van 2 naar 1 kleiner vaccinatiecentrum gegaan."