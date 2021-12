Coronablog: Straks advies over versnelde herhalingsprik in ons land, meer dan 800.000 overlijdens in VS

In de Verenigde Staten zijn nu officieel meer dan 800.000 mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Het aantal bevestigde besmettingen heeft de kaap van 5 miljoen overschreden. Dat blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University, dat het aantal officiële cijfers wereldwijd bijhoudt. De VS is in absolute cijfers het zwaarst getroffen land ter wereld.

Er zijn 800.343 overlijden geregistreerd in de VS. Zowat 450.000 van die overlijdens vonden plaats in 2021, ondanks het feit dat sinds december 2020 vaccins groen licht kregen en vanaf de lente van 2021 breed beschikbaar waren. Momenteel sterven in de VS elke dag gemiddeld 1.150 overlijdens ten gevolge van een besmetting met COVID-19. De grote meerderheid van hen zijn mensen die niet gevaccineerd zijn. Zowat 72 procent van de Amerikanen heeft ondertussen minstens één dosis van een coronavaccin gekregen.

De coronapandemie heeft volgens officiële cijfers wereldwijd al minstens 5,3 miljoen levens geëist, al zou de werkelijke balans volgens de Wereldgezondheidsorganisatie twee tot drie keer hoger kunnen liggen.