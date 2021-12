De acteurs van "De Loteling" uit Harelbeke blikken tevreden terug op hun tournee: "De spelers met jongdementie hebben veel meegemaakt"

Doorheen de opvoeringen van de afgelopen 2 jaren is het stuk veel veranderd. "Het theaterstuk is mee geëvolueerd met de mensen, want zij zijn ook een stuk achteruitgegaan. Wat ze konden in 2018, kunnen ze niet altijd meer in 2021. Sommigen die toen nog konden dansen, zitten nu in een rolstoel. We hebben ook afscheid moeten nemen van 2 personen. De groep heeft het de voorbije jaren hard te verduren gekregen", vertelt De Jaegere.

Het hele toneelstuk was voor de cast een intense ervaring: "Het zijn echte emoties die je ziet en voelt. Je komt heel dichtbij, gaat van hen houden en ziet hen evolueren. Dat beroert ons allemaal. De mooiste bedanking kregen we van de kinderen van de mensen die hebben meegespeeld. Ze zeiden dat we hun ouders hielpen door hun verhaal te vertellen en te tonen op de planken. Dat gaf een enorme voldoening. Het project is alvast geslaagd", besluit regisseur De Jaegere.