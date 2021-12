De Panne voorziet goedkopere zelftesten voor inwoners

De verspreiding van de zelftests gebeurt via de apotheken van De Panne. “Ik vind het een goed initiatief. Zeker voor mensen die het financieel wat minder breed hebben”, zegt Florence Bailleul, apotheker in De Panne. “Het is ook veel toegankelijker voor iedereen die zich preventief of na een risicocontact wil testen.”

Florence verwacht ook een stijging in het aantal zelftests: “Zeker met de feestdagen in aantocht. Op die manier kan iedereen zich vooraf testen, zodat ze veilig de feesten kunnen doorkomen. 10.000 tests is genoeg om mee te beginnen. We zullen zien hoe het loopt en hoeveel we er extra nodig hebben. Maar dat kan je op voorhand niet voorspellen.”

Elke inwoner kan één keer per week een goedkopere zelftest afhalen. “We hebben met de apotheken een code gemaakt die we invoeren in de computer. Via de identiteitskaart kunnen we dan zien of iemand die week al een test geeft afgehaald in een apotheek.” Van het extra werk liggen de apothekers niet wakker. “Ik denk dat het beter is dat wij de tests afleveren, zodat er een gepaste uitleg is, dan dat het via andere kanalen gebeurt.