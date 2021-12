"De schande van Eeklo", ofwel de verwilderde middenberm in het centrum, binnenkort geen doorn meer in het oog

Op het feit dat de berm op sociale media wordt aanzien als "de schande van Eeklo" reageert de burgemeester dat het inderdaad niet is wat de stad had verwacht: "Het was niet wat we gevraagd hadden of volgens het bestek dat het studiebureua destijds opmaakte." En de periode heeft ook al niet geholpen, zegt hij: "Het was een heel droge periode en het onkruid tierde welig. Er zijn nu al verschillende stappen ondernomen om het onkruid te controleren."