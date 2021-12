BEKIJK: De Warmste Week gaat van start in Mechelen, ontdek wat er deze week precies gebeurt

Er wordt dit jaar opnieuw geld ingezameld, en dat voor 200 projecten rond het centrale thema "kunnen zijn wie je bent". Je kan een actie naar keuze op poten zetten, DWW-mondmaskers of vlammetjes kopen, of coronaveilig een gift doen via de QR-code in de vorm van de DWW-vlam. De opbrengst van al die zaken komt in het DWW Fonds terecht.

Je vindt de volledige lijst met de 200 projecten via www.dewarmsteweek.be en op de website van de Koning Boudewijnstichting. Het totale bedrag dat wordt ingezameld via De Warmste Week, wordt door het DWW Fonds verdeeld onder de 200 goedgekeurde projecten. Dat bedrag wordt op de laatste dag van De Warmste Week bekendgemaakt in de slotshow.