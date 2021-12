BEKIJK: "Verborgen schatkamer" aan dinosaurus-voetafdrukken ontdekt in Polen

In een klei- en steenwinningsgebied in Polen zijn honderden bijzonder goed bewaarde afdrukken van dinosauriërs teruggevonden. Er zouden sporen zijn gevonden van minstens zeven verschillende dinosoorten, en mogelijk meer, zeggen geologen, die het over een "verborgen schat" hebben. "De sporen zijn dermate goed bewaard dat er zelfs geschubde huid zichtbaar is."