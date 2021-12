Dochter van gevangengenomen Russische opposant Aleksej Navalny neemt Sacharovprijs in ontvangst

Het was de dochter van Navalny, Darja, die de prijs in ontvangst nam. In haar toepraak verzette ze zich tegen wat ze een “pragmatische benadering” noemde van de omgang met Rusland en andere autoritaire regimes. Ze zei ook dat ze haar vader had gecontacteerd en hem had gevraagd welke boodschap ze moest brengen in het Europees Parlement.



Navalny antwoordde: "Zeg dat niemand Rusland kan gelijkstellen met het regime van Poetin. Rusland is een onderdeel van Europa, en we streven er ook naar om er een deel van uit te maken. Maar we willen ook dat Europa nastreeft om trouw te blijven aan zichzelf(...). We zetten ons in voor een Europa van ideeën, voor het vieren van mensenrechten, democratie en integriteit", klonk het nog.

BEKIJK: Darja Navalnaja, dochter van Aleksej Navalny, geeft een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg.