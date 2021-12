Eerste hopscheuten halen opnieuw recordprijs: 327 euro voor 100 gram

Hopscheuten zijn een culinaire, seizoensgebonden delicatesse die vooral in het voorjaar vanaf half januari worden geserveerd in de betere horecazaken. “Vandaag leverden we slechts 1 bakje van 250 gram maar vanaf januari, februari kunnen we echt oogsten”, vertelt Dewulf. “Het is financieel een mooie opsteker voor onze vzw, een inkomen dat we best kunnen gebruiken want het komende jaar zijn er heel wat investeringen gepland. Maar voor onze mensen is het hun trots. Hopscheuten worden manueel geplukt, gereinigd en verpakt. Door corona konden minder personeelsleden en bewoners van De Lovie ingezet worden. Maar moeilijk gaat ook!”