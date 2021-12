Gasprijs op nieuwe recordhoogte: kan je iets doen als consument? En zullen de prijzen snel weer dalen?

De prijsstijging volgt op het dreigement van Duitsland om de gaspijplijn Nord Stream 2 niet in gebruik te nemen als de situatie in Oekraïne escaleert. Die pijplijn loopt onderzees tussen Rusland en Duitsland en moet de gastoevoer nnaar Europa fors verhogen. Belangrijk, want Rusland is een grote leverancier en de stijgende prijzen hebben ook te maken met lage gasreserves.

De nieuwe pijpleiding is compleet, maar wacht nog op goedkeuring. Door de oplopende internationale spanningen lijkt dat groen licht er niet meteen te komen. Rusland heeft de jongste weken tienduizenden troepen verzameld aan de grens met Oekraïne. De vrees bestaat dat het de voorbode is van een nakende invasie.