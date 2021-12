Klimaatneutrale nieuwbouwhuizen vanaf 2030 en een waterstofmarkt: Europa lanceert opvallende nieuwe klimaatvoorstellen

In juli kwam de Commissie met een eerste pakket aan voorstellen op de proppen, onder meer over transport. In dit tweede luik ligt de focus op gebouwen, de gasmarkt en het reduceren van de methaanuitstoot.

De voorstellen vormen een eerste aanzet voor verdere discussie, maar laten weinig aan de verbeelding over: het pad weg van fossiele brandstoffen is duidelijk en het mag best snel gaan, iets wat we allemaal zullen voelen.