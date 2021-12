Ex-president van Zuid-Afrika Jacob Zuma moet opnieuw naar de cel

Toen Zuma zich begin juli aanmeldde aan de gevangenis, brak er gewelddadig protest uit tegen zijn opsluiting. Maar de woede breidde zich uit en resulteerde in plunderingen en verontwaardiging over een structurele ongelijkheid die 27 jaar na het einde van de apartheid aanhoudt. Het was het ergste geweld dat Zuid-Afrika in jaren had gezien. Meer dan 300 mensen werden gedood en duizenden bedrijven werden geplunderd of met de grond gelijk gemaakt.