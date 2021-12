Extra week kerstvakantie leidt tot "nieuwjaarsbriefstress" in scholen: "Oefenen zullen ze thuis moeten doen"

Voor de leerlingen van het derde leerjaar van het Sint-Agnes instituut in Hoboken is er geen tijd te verliezen. Vandaag moeten hun nieuwjaarsbrieven piekfijn in orde zijn en er is nog wel wat werk aan de winkel. Gelukkig hoeven ze ze niet te schrijven, maar mogen de kinderen hun nieuwjaarsbrief op de computer maken. "In het leerplan staat dat ze dit jaar met Word moeten leren werken en dus combineren we de twee", zegt juf Greet. "Dat gaat bij de meesten iets sneller dan schrijven, maar voor sommige kinderen is het nog altijd een uitdaging waardoor het alsnog trager gaat. Zeker als ze vergeten om hun document op te slaan".