Geelgors doet het goed in de grensstreek met dank aan landbouwers uit de Westhoek

De geelgors is een zeer bijzonder, klein zangvogeltje, dat op niet zo veel plaatsen voorkomt. In West-Vlaanderen vind je ze enkel aan de grens met Frankrijk en in Heuvelland. Ze zijn opgenomen in het soortenbeschermings-programma van de provincie West-Vlaanderen, maar stellen het wel goed. Dat is onder meer te danken aan een project, dat al enkele jaren in de Westhoek loopt. Landbouwers worden er aangemoedigd om na de oogst Japanse Haver te zaaien, een graangewas, dat in de winter het perfecte krachtvoer vormt voor de geelgors.

"Landbouwers hier zijn sowieso verplicht om 's winters groenbedekkers te planten op een deel van hun gronden", verduidelijkt landbouwer Danny Coulier uit Alveringem. "Dat is niet alleen mooier, maar het helpt ook meststoffen vast te houden in de grond. Die vervuilen dan de waterlopen niet en houden de akkers ook vruchtbaar tegen dat er nieuwe gewassen op komen. Voor we zaaien, in maart, ploegen we de groenbedekkers om in de grond, wat voor compost zorgt. In principe zijn er andere planten, die daarvoor beter zijn dan de Japanse haver en ook nog eens goedkoper. Maar we krijgen de zaadjes gratis aangeboden door het Regionaal Landschap Westhoek en ze helpen de geelgors de winter door. Iedereen wint er dus bij."