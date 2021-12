Centrum Genk transformeert van betonnen vlakte tot stadsbos

Hoewel de groene plannen aanlokkelijk klinken, gaan ze volgens de burgemeester ook gepaard met nieuwe praktische uitdagingen. “We zitten in het centrum natuurlijk met de wekelijkse markten en met grote evenementen zoals Genk on Stage. Een herorganisatie van de openbare ruimte, waarin de Europalaan een belangrijke rol kan spelen, dringt zich op. De schetsontwerpen worden weldra voorgelegd aan de betrokken partijen en kunnen ook nog gewijzigd worden. We hopen in september 2022 met de werken op de Grote Markt te kunnen beginnen. Het bedrag waarmee we het project willen realiseren bedraagt 3,5 miljoen euro.”