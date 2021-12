Gentse studenten kunnen voortaan blokken in het stadhuis en het Oud Gerechtsgebouw

In Gent krijgen studenten voortaan de kans om te blokken in de gemeenteraadszaal van het stadhuis en het Oud Gerechtsgebouw. Zo wil de stad extra coronaveilige studeerlocaties aanbieden. "We vragen voor de veiligheid wel om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen", zegt schepen Elke Decruynaere (Groen).