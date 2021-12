Hoe kiezen we nieuwe partner na  relatiebreuk? "Minder stabiliteit, want de goede zijn al bezet"

De stelling dat we telkens relaties aangaan met mensen die op elkaar lijken, lijkt in dit onderzoek alleszins tegengesproken te worden. "We zien aanwijzingen dat de persoonlijkheid van de nieuwe partner vooral minder stabiliteit in de relatie belooft dan de persoonlijkheid van de ex", zegt Sascha Spikic. "Die keuze heeft waarschijnlijk te maken met het kleinere aanbod aan beschikbare partners op de relatiemarkt na een echtscheiding. Je zou kunnen zeggen dat er niet heel veel goede kandidaten overblijven.”



In de koppels die aan het onderzoek deelnamen, bleek de nieuwe partner gemiddeld gezien voor drie van de vijf persoonlijkheidstrekken minder gunstig te scoren dan de ex. Ook zagen de wetenschappers dat hoe vaker er een nieuwe relatie aangegaan werd, hoe meer "neurotisch" de nieuwe partner is in vergelijking met de ex. Met andere woorden, dat hij of zij minder goed scoorde op emotionele stabiliteit dan de ex.



Minder stabiliteit in een nieuwe relatie, het klinkt niet bemoedigend. Maar toch is het niet allemaal slecht nieuws. Sommige gescheiden personen in het onderzoek kozen een partner die op sommige vlakken zwakker, maar op andere vlakken dan weer sterker scoort. De wetenschappers merkten dit vooral op bij gescheiden vrouwen. Zij kiezen bij hun eerste nieuwe relatie na een breuk voor een man die dan wel minder aangenaam en gewetensvol is, maar gelukkig ook minder neurotisch of te open.