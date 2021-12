In Gent komt de grootste e-stelplaats van De Lijn van het land

Over het hobbelige financiële parcours dat aan de nieuwe omgevingsvergunning voorafgegaan is, is Karen Van der Sype karig met commentaar: "Er zijn inderdaad veel hobbels geweest, maar het belangrijkste is dat er een nieuwe start is met de aanvraag van de omgevingsvergunning. En dat er 3 consortia in de running zijn om het project te mogen uitvoeren." De Lijn wil de offertes tegen maart 2022, daarna kunnen de werken van start gaan. De sanering van het terrein is intussen wel al begonnen. Volgend jaar volgt nog de sanering van het grondwater.

Tegen 2026 hoopt De Lijn de nieuwe site in gebruik te kunnen nemen.