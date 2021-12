Jongeren zetten vaker piercings en tatoeages bij elkaar: “Charmant dat de tatoeage niet perfect is"

Tatoeëerder Rebecca Peers van Inkspiration in Tessenderlo, waarschuwt jongeren toch voor de gevaren. Het zetten van piercings en tatoeages is niet zonder risico, zegt ze. "Zo kunnen er littekens of infecties ontstaan. Als professionele tatoeëerder moet je al aan veel eisen voldoen om een goede sterilisatie en hygiëne te hebben. Bij stick-and-poke-tattoos, tatoeages die met de hand worden gezet, gaat het er niet altijd even hygiënisch aan toe”, legt Peers uit. “Als de persoon die de tatoeage zet in zijn of haar vinger prikt, en een aandoening heeft die door bloedtransfusie kan worden doorgegeven, dan loopt de persoon die de tatoeage laat zetten een hoog risico om dit over te krijgen. Er is dus veel infectiegevaar”, waarschuwt ze.