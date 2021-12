Marco Borsato in het vizier van "Juice Channels", maar wat zijn dat eigenlijk? 

De zaak zal in Nederland hoe dan ook de lakmoesproef van deze nieuwe digitale roddelkanalen zijn. Blijkt het gerucht te kloppen, dan zal dat een flinke opsteker en middelvinger naar de reguliere media zijn. Die hebben nu al het gevoel te moeten achtervolgen in een verhaal dat het hunne niet is. Omdat het gerucht over Borsato dankzij Roddelpraat zo sterk de ronde begon te doen, moesten kranten als Het Parool of de De Volkskrant er uiteindelijk ook wel over berichten, al was dat met grote voorzichtigheid.

De legitimiteit van kleinere kanalen schiet op die manier wel het zenit in. Dat kan hen op termijn ook geen windeieren leggen. Roddelpraat moet het financieel nu voornamelijk hebben van donateurs en YouTube-advertenties. Schouten en Roos lieten eerder al weten dat de klassieke krantenadverteerders niets van hen moeten weten. Coldeweijer promoot dan weer haar eigen horloge- en sierradenlijn, en heeft nog een apart juicekanaal waar enkel betalende leden via een abonnement naar kunnen kijken.