Kattenbeul slaat opnieuw toe en vilt staart: politie voert onderzoek

Een tweetal weken geleden sloeg de kattenbeul al toe in de regio van Koksijde. De beul vilde de staart van 2 katten met een noodgedwongen amputatie of zelfs de dood als gevolg. Afgelopen maandag werd opnieuw een kat teruggevonden met een gevilde staart in Oostduinkerke. De huiskat was even naar buiten gegaan en nog geen 3 kwartier later troffen de eigenaars hun dier zwaargewond aan. Volgens de politie werd de staart daarna door de dierenarts geamputeerd.

"We denken dat de kat ook een slag op het hoofd kreeg, want het linkeroor was blauw. We hebben ondertussen al 4 dergelijke aangiftes; één daarvan dateert al van 2018", klinkt het bij de politie Westkust. Het kan goed zijn dat de dierenbeul al langer aan het werk is.

Alle gevallen van de dierenmishandeling vonden plaats in de regio rond Koksijde, maar het gaat telkens om een andere wijk of buurt. Volgens enkele dierenartsen uit de buurt zouden er wel meer gevallen zijn dan de baasjes van de 4 katten die een aangifte deden bij de politie. Maar zij gaan daar liever niet in detail op in om paniek te vermijden. Wie getuige zou zijn van kattenmishandeling verwittigt best onmiddellijk de politie.