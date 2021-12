Kersvers afgestudeerde diamantslijpers na 12 weken opleiding meteen aan de slag: "Geleerd om niet te veel stil te staan bij de waarde van de diamanten"

Dat de opleiding zo laagdrempelig is, maakte ze ook voor Angie interessant: "Ik was op zoek naar iets totaal anders. Ik heb de sprong gewaagd en beklaag het me niet. De opleiding is intens, maar je leert het beroep door en door kennen. Het bijleren stopt nooit want elke steen is anders. Je krijgt dus elke dag nieuwe uitdagingen op je bord. Ik werk nu samen met mensen die al 40 jaar in het vak zitten. Ik vind het positief dat je er echt een carrière van kan maken in een sector en met producten die tot de verbeelding spreken."