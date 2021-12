Bedreigde kievit is Vogel van het Jaar 

De achteruitgang is niet gemakkelijk te keren. Toch wil Vogelbescherming Vlaanderen in 2022 rond de tafel zitten met landbouwers en hun belangenverenigingen om te bekijken hoe ze weide- en akkervogels beter kunnen beschermen. Rodts wil de schuld niet leggen bij individuele landbouwers, maar wel bij het systeem van schaalvergroting waar de sector in beland is, met steeds grotere stallen en gebruik van pesticiden. "We moeten echt op een andere manier aan landbouw gaan doen", vindt Rodts, "met meer oog voor de impact op de natuur".