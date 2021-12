Klachten over modderige omleiding jaagpad Brecht

De Vlaamse waterweg vraagt de fietsers om begrip, want ze kunnen er weinig aan doen, zegt Lilianne Stinissen. "We hebben samen met de gemeente en andere betrokken partijen voor die weg gekozen. Prioriteit is altijd om de kortste weg te gebruiken, al snappen we dat deze situatie niet ideaal is. De gemeente Brecht en de Vlaamse waterweg zullen de omleiding regelmatig controleren, en als het in de wintermaanden te gevaarlijk wordt, zullen we bekijken of we naar alternatieven moeten zoeken."

De werken duren nog tot eind februari.