Duo uit Sint-Niklaas verkoopt kunst voor slachtoffers watersnood Wallonië: "Ze hebben verwarming nodig"

Vanaf de eerste dag van de overstromingen in Wallonië verzamelde zich in Sint-Niklaas een groep mensen die in het getroffen gebied ging helpen. Na 5 maanden gaat het om een groep van 80 vrijwilligers, verspreid over het Waasland, die intussen al 20 keer naar Wallonië trok. Onder andere om eten te bedelen. "Want zonder gas en electriciteit kun je niet koken," steekt initiatiefneemster Debby Burssens van wal. "Eigenlijk hebben ze daar dringend nood aan 2 zaken: vrijwlligers om muren te pleisteren. En verwarmings- en elektrische toestellen."