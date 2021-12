Veldrijder Justin Laevens is meest LGBTQ+ vriendelijke mediapersoonlijkheid van het jaar: “Hopelijk kan dit steun geven aan sporters die zich willen outen”

Op die manier bracht hij de LGBTQ+-gemeenschap op een positieve manier in de media en daarom kreeg hij van OUT Media nu deze award. “Ik heb me dit jaar in januari geout in de sportwereld. Daar ging heel veel media-aandacht naartoe. Ze zijn wellicht daardoor bij mij terechtgekomen omdat het zo'n grote impact had. Ik was een beetje verrast met deze award, ik had niet gedacht dat ik dat ging winnen. Maar ik ben er heel blij mij en hopelijk wordt dat voor veel mensen in de sportwereld die zich willen outen een steun", besluit Laevens.

Eerder kregen ook Charles Michel, meidengroep K3, Bo Van Spilbeeck en Petra De Sutter de prijs.