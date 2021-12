Man 12 dagen in cel na beschuldigingen van verkrachting: “Onterecht en traumatisch”

Frederik verscheen na zijn arrestatie voor de onderzoeksrechter en verbleef twaalf dagen in de gevangenis van Sint-Gillis. “Twaalf dagen is een eeuwigheid, zeker als je onschuldig in de cel zit. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het is een verhaal dat niemand wil meemaken. Het is één van de ergste dingen die je in je leven kan meemaken”, aldus Marijn Van Nooten.