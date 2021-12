Milieuminister Zuhal Demir (N-VA): "Oosterweelgronden worden niet in Maasplas gestort, denken jullie dat ik zot ben?"

In het huidige plan werd slechts 29 procent van het oorspronkelijke grondverzet toegestaan. Het mag volgens de minister enkel gaan om niet vervuilde gronden, met een stoffenverklaring. Het zou volgens Demir bijvoorbeeld kunnen gaan om grond van de nog aan te leggen Noord-Zuidverbinding in Limburg.

Die uitleg kon de vraagstellers niet overtuigen. Johan Danen vroeg de minister om af te zien van het plan en voorspelde dat de Raad van State de beslissing opnieuw zal vernietigen.

"We praten hier over het Rivierpark Maasvallei, dat is een soort moderne Hof van Eden", zei Marino Keulen. "Ik vrees dat we in ellenlange procedures gaan terechtkomen. Ga in overleg met de lokale besturen en met het middenveld."

Jo Brouns (CD&V), naast parlementslid ook burgemeester van Kinrooi, voerde aan dat er in het bestemmingsplan van het Rivierpark een verbod op opvullen is opgenomen. "We zullen daar met alle middelen aan blijven vasthouden", zei hij.