Minister Peeters belooft extra bussen en taxi's voor leerlingen in  buitengewoon onderwijs: "Nu 4 uur per dag op de bus"

"Er moet zeker dringend iets veranderen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "In het begin van het schooljaar hebben we hiervoor al 1,8 miljoen euro vrijgemaakt, om de hoogste nood te lenigen. We hebben ook enkele werkgroepen bijeen geroepen. En nu hebben we een ontwerp van een plan van aanpak klaar. We gaan nu bestekken vragen voor extra bussen, taxi's en Minder Mobiele Centrales. Er moet heel snel een oplossing komen."