Mysterie van paarse hofgracht in park van Schoten opgelost: "Onschadelijke purperbacteriën"

Naast zwavel hebben de purperbacteriën zonlicht nodig om te groeien. Vlaeminck denkt dat het zonlicht van vorig weekend de bacterie een boost heeft gegeven. Hij verzekert dat de kleur ook vanzelf weggaat: "Normaal lost het zichzelf op natuurlijke wijze op. Als er terug voldoende zuurstof in het water zit, neemt het zwavelgehalte af en sterven de bacteriën af. Ik vermoed dat de kleur over een week weg zal zijn. Dat zwavelgehalte is op zich niet ongezond, maar uit voorzorg is het misschien beter om er nu niet in te gaan zwemmen."