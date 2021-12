Eigenaar van mysterieus pakket in Raversijde gevonden: “Het kan enkel van mij zijn”

De eigenaar van het mysterieus pakket in Oostende is gevonden. Dinsdagmiddag deed Radio 2 West-Vlaanderen en VRT NWS een oproep, omdat er in Oostende een pakketje was gevonden met allemaal oude foto's en brieven. Dries Demoen is er zeker van dat het van hem komt, maar heeft geen flauw idee hoe het daar terechtgekomen is.