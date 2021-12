Kernenergie gaat stralende toekomst tegemoet in Nederland: welke opties heeft het land?

Dat is heel anders dan in België: met onze zeven kernreactoren, goed voor zowat 6000 MW aan capaciteit maken we tussen de 40 à 50% van onze stroom. België is een grootmacht in (burgerlijke) kernenergie. Nederland is een dwerg. Maar dat zal in de toekomst dus blijkbaar veranderen, want de twee lage landen gaan nu helemaal de andere richting uit. België bouwt zijn kernpark tegen 2025 helemaal af, Nederland krikt dat op.