Nederlandse cijfers duiden kok aan als gevaarlijkste beroep: "Er zijn nog steeds heel wat risico’s, maar gaat de goede richting uit"

Wim Ballieu, chef-kok van restaurant Ball & Glory en tv-kok bij njam!, was hij in eerste instantie verrast over de studie. Dat vertelde hij bij “Nieuwe Feiten” op Radio 1. “Ik was heel erg geschrokken. Kok zijn is toch niet gevaarlijk, dacht ik bij mezelf. Maar toen ik eens even nadacht over de verwondingen die ik in de keuken opliep, besefte ik dat er misschien toch wel een zekere waarheid zit in die Nederlandse statistiek.”