Nederlandstalige kinderen krijgen voorrang bij inschrijving in scholen in de Vlaamse Rand rond Brussel

De scholen in de Vlaamse Rand tellen steeds meer jongeren uit Brussel en Wallonië in de klassen. “De scholen in de Rand bieden kwalitatief onderwijs en dat creëert een aanzuigeffect. We stellen vast dat amper 60 procent van alle scholieren in het secundair onderwijs in de Rand Nederlands als thuistaal heeft”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Daardoor komen het Nederlandstalig karakter én de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan", aldus Weyts.