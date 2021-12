Nieuwe telecomwet komt eraan: klanten krijgen meer rechten, meer transparantie en betere bescherming 

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) komt met een nieuwe telecomwet. Zo'n wet regelt alles over telecommunicatie in ons land en wordt maar om de 10 jaar geüpdatet. De nieuwe wet geeft meer rechten aan klanten, biedt meer transparantie en moet ook een betere berscherming bieden tegen cybercriminaliteit. De wet wordt later vandaag gestemd in het federaal parlement.