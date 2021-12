Nieuwe voorzitter Bewel zit zelf in rolstoel: "Afstand tot de arbeidsmarkt is voor mij heel concreet"

De bedrijfswereld is niets nieuw voor de 39-jarige Erik Moniquet. Hij heeft een master in de arbeidssociologie en verdiepte zich in de bedrijfseconomie. Moniquet is trots dat hij zich de nieuwe voorzitter van Bewel mag noemen. “Bewel is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werk wil stellen”, vertelt hij. “Ik heb zelf ook een fysieke beperking sinds mijn geboorte. Ik zit in een rolstoel en word geholpen door een assistent. Daarom ligt het lot van de 1.800 maatwerkers me bijzonder nauw aan het hart.”