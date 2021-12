Night of the Proms Summer Edition in Koksijde plant eerbetoon aan overleden muzikant John Miles

Tijdens de derde editie van de Night of the Proms Summer Edition in Koksijde gaat de organisatie muzikant John Miles eren. Die overleed op 5 december van dit jaar. Miles was met zijn bekendste nummer "Music was my first love" een vaste waarde bij de originele editie van Night of the Proms.

"We zijn nu volop plannen aan het smeden", zegt Annelies Vrijdag van PSE Belgium, organisator van Night of the Proms. "Hoe het er exact zal uitzien, weten we nog niet. Het zal sowieso een mooi moment worden om hem te blijven herinneren. We willen hem een eerbetoon geven, zodat het lijkt alsof hij even terug bij ons is."