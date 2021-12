Verschillende steden voorzien noodopvang voor kinderen tijdens extra week vakantie

In Oostende komt er opvang op 8 locaties voor de kinderen van ouders die echt geen oplossing vinden. Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen) vindt het belangrijk dat de contacten zoveel mogelijk beperkt worden, maar wil wel de mensen helpen die een essentieel beroep hebben.

“We hebben in Oostende natuurlijk heel wat mensen die in onze ziekenhuizen en in de zorg werken, of veiligheidsberoepen zoals de politie en de brandweer. Ook die mensen hebben kinderen en om die mensen hun werk te kunnen laten doen, is het heel belangrijk dat we die noodopvang kunnen voorzien. Stel dat er nog plaats is dan kunnen andere beroepen aansluiten, maar het is wel de bedoeling dat er een tewerkstellingsattest of ergens een noodzaak kan worden aangetoond."

Er zal noodopvang zijn van 20 tot en met 23 december. Op vrijdag, 24 december niet. Meer informatie daarover kan je vinden op de site van de stad Oostende.