Gemeenten krijgen noodopvang voor afkoelingsweek niet rond: "Mogelijk worden leerkrachten ingezet"

Maandag 20 december begint de kerstvakantie in het basisonderwijs. Gemeentebesturen moeten noodopvang organiseren voor kinderen die echt niet door hun ouders of andere familieleden of vrienden kunnen worden opgevangen. Alleen staat die noodopvang nog niet overal op punt.

"Wij zijn nog volop aan het uitzoeken hoe we die noodopvang georganiseerd krijgen", vertelt Guy Meert, directeur van de KT-Scholengroep in Hasselt. "Er zijn bepaalde scholen waar nog geen duidelijk plan is. We zijn op dit moment in overleg met de stad." De communicatie van hogerop zorgt volgens Meert voor veel lastminute geregel. "Eerst was er sprake van een afkoelingsweek. Dat bleek dan gewoon verlof te zijn en nu moet er noodopvang zijn. Het is allemaal wat ongelukkig verlopen."