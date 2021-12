Pasgeboren noordkaper verhindert reddingsoperatie van moeder die al maanden in touw verstrikt zit

In de Verenigde Staten maken onderzoekers zich grote zorgen om een noordkaper en haar kalfje. De moeder zit al maanden verstrikt in touwen, maar slaagde er wel in om van een kalfje te bevallen. Zolang reddingswerkers het touw niet loskrijgen, loopt zowel de moeder als het kalfje gevaar. En dat is bijzonder slecht nieuws: de noordkaper is immers een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld.