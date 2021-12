Provincie Antwerpen krijgt anoniem meldpunt voor drugslabo's, -plantages en -afval: "We hebben de hulp van de burger nodig"

Volgens gouverneur Cathy Berx was het dringend tijd dat er een meldpunt kwam: "We zitten met een groot aantal drugslabo's en plantages waarvan we geen weet hebben. Die vormen een groot gevaar voor onze hulpdiensten en voor de buurt. Ze kunnen ontploffen. Er kan brand ontstaan. Kinderen kunnen brandwonden oplopen door chemische afval dat gedumpt is in de bossen. Het milieu lijdt eronder. Om al die redenen is het belangrijk dat we nu zo'n anoniem meldpunt hebben. De info komt rechtstreeks bij onze politie terecht en het IP-adres kan niet getraceerd worden. Dat maakt het anoniem."