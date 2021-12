Nederland stelt regeerakkoord voor: noorderburen willen twee nieuwe kerncentrales bouwen

Vraag is hoe onze federale regering zal reageren op de Nederlandse klimaat- en energieplannen. Ons land wil tegen 2025 alle kernreactoren dicht – en zet daarbij in op nieuwe gascentrales. Onder meer MR-voorzitter Georges Louis-Bouchez maakt er geen geheim van dat hij niet voor een kernuitstap te vinden is. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) vraagt dat de Vivaldipartijen voor Kerstmis definitief de knoop doorhakken.

“Nederland neemt een aantal interessante keuzes”, vindt premier Alexander De Croo (Open VLD). “Op gebied van energie kijken ze echt wel vooruit en met open blik naar de technologie van de toekomst. Ook in ons land willen we een energiestrategie voor de komende 30 à 40 jaar uitzetten. We moeten daarbij onze eigen politiek voeren. Ook in België zijn er vandaag opties die geëvalueerd moeten worden, en dat zal een rationele keuze zijn. Die keuze is nog niet gemaakt.”