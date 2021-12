Slachtoffers wateroverlast krijgen inboedel van vakantiehuisjes van Center Parcs Lommel: "10 opleggers vol"

Center Parcs is zijn vakantiepark in Lommel aan het renoveren. 100 huisjes worden volledig heringericht. Maar de oude en nog bruikbare keukens en meubels zullen een tweede leven krijgen in de Vesdervallei in Wallonië. Daar is de nood na de wateroverlast van afgelopen zomer nog altijd groot.

"De meubels van Center Parcs zijn in uitstekende staat", vertelt Jo Van Ostayen, van Rotary Genk Staelen. "Want tot voor kort werden die huisjes nog altijd verhuurd. Dus we hebben nu 100 keukens, 100 koelkasten en 100 microgolfovens. 100 tafels, 400 stoelen en bijna 400 bedden. Dus daar kunnen we heel wat mensen mee helpen."